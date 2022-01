Sono 4.533 i positivi in provincia di Imperia

Bollettino odierno

Con i 330 nuovi positivi di oggi in provincia di Imperia sale a 4.533 il numero delle persone attualmente affette da covid. Di queste 139 sono ricoverate nei reparti covid dell'Asl 1 Imperiese (di cui 8 in terapia intensiva).

Complessivamente in Liguria sono 27.118 le persone positive e di queste 701 sono ricoverati in ospedale (46 in terapia intensiva di cui 36 non vaccinati).