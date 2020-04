Sono oltre 680 i morti in Liguria ad oggi per l’infezione Covid-19

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19, in Liguria hanno perso la vita in totale 685 pazienti. Il dato è stato raccolto in seguito alla diffusione dei bollettini dai vari presidi Asl della regione. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 14, uno in meno rispetto a ieri (che già aveva visto il conto dei decessi dimezzarsi da 34 a 15 in una sola giornata). Nello specifico, si segnalano 5 decessi nell’imperiese, uno nel savonese, tre al San Martino di Genova e tre nella provincia di La Spezia. Al conto si aggiungono anche i decessi, due, registrati nell’Ospedale Galliera

