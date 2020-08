Sospetto caso di Covid di ritorno dall’estero: soccorso in stazione a Ventimiglia

Sospetto caso di Covid

Ventimiglia – Un uomo che mostrava i sintomi del Covid è stato soccorso ieri in stazione a Ventimiglia. A quanto si apprende era giunto in treno dalla Francia, ma non si esclude che fosse atterrato all’aeroporto di Nizza di rientro da uno dei quattro Paesi (Spagna, Croazia, Malta e Grecia) per i quali è necessaria l’autodenuncia.

Quest’ultimo comunque è stato soccorso e, a scopo cautelativo, è stato chiuso circa un’ora, per sanificazione, il sottopasso che aveva utilizzato per raggiungere l’atrio della stazione. L’uomo è stato portato in ospedale per tutti i controlli del caso.

