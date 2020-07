Stabili i contagi e i ricoveri in provincia. Aumentano i guariti in Liguria

Sono ancora 93 i pazienti positivi al Coronavirus in provincia di Imperia, come evidenziato anche nel bollettino di ieri sul flusso dati tra Alisa e Ministero. Anche sul fronte ricoveri ospedalieri non si registrano novità: restano cinque i pazienti al nosocomio di Sanremo di cui uno in terapia intensiva. Fortunatamente anche oggi i presidi ospedalieri della Liguria registrano zero decessi di pazienti covid-19 positivi. Ecco il flusso dati completo tra Alisa e il Ministero della Salute.

I dati di oggi 4 luglio

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) 9987 (+3), di cui:

– TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 989 17

– TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8998 -14

Positivi in Liguria 1306 -39

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 107

LA SPEZIA 24

IMPERIA 93

GENOVA 925

Residenti fuori Regione/Estero 53

altro/in fase di verifica 104

TOTALE 1306

Ospedalizzati

ASL1: 5, 1 in terapia intensiva

ASL2: 5 (-2)

Ospedale Policlinico San Martino: 6 (+1) 1 in TI

Ospedale Evangelico: 0

Ospedale Galliera: 3

Ospedale Gaslini: 0

ASL 3 Villa Scassi: 16

ASL 3 Gallino: 0

ASL3 Micone: 0

ASL3 Colletta: 0

ASL4 Sestri Levante: 4

ASL4 Lavagna: 0

ASL5: 4

Isolamento domiciliare 240 (+3)

TOTALE GUARITI con due test negativi consecutivi) 7123 (+42)

Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 46

ASL 2 79

ASL 3 174

ASL 4 64

ASL 5 85

Liguria 448

