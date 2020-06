Studenti liguri in classe dal 14 settembre

Raggiunta l’intesa in Conferenza delle Regioni sia sulla data di avvio dell’anno scolastico sia sulle linee guida della ripartenza, dopo un intenso lavoro di emendamenti al testo ministeriale da parte delle Regioni. La data di inizio delle lezioni rientra nelle prerogative della Regione: gli studenti liguri delle scuola di ogni ordine e grado torneranno in aula lunedì 14 settembre, il primo giorno utile possibile

Studenti in classe da settembre: ecco le linee guida

Nella nuova bozza del documento appena approvata, le linee guida prevedono diversi punti, con il dissenso della sola Regione Campania. Punto di fondamentale rimane il distanziamento sociale degli alunni, che deve essre garantito, come sostiene il Comitato Tecnico Scientifico.m per questo nella bozza si fa esplicito riferimento “al metro di distanza tra le bocche degli alunni”. Una questione quasi “irrisolta” rimane la mascherina, per la quale ci si riserva di decidere e aggiornare la bozza in seguito all’evolversi del quadro epidemiologico. Grande libertà agli istituti stessi che potranno prendere decisioni in autonomia sulla gestione del rientro in classe, compatibilmente con le criticità delle singole scuole e con le norme di sicurezza: come turni differenziati a seconda del grado scolastico e orario esteso al sabato. Per alcune scuole di secondo grado rimane un’ipotesi la didattica a distanza, che diventerebbe complementare al programma svolto in classe.

