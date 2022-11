"Sui treni i più grandi investimenti degli ultimi 30 anni"

Nel corso della visita a OliOliva 2022, il governatore Giovanni Toti ha toccato un tema sensibile per il ponente ligure e per tutta la regione: i trasporti, che spesso penalizzando le estremità periferiche della Liguria. Il governatore ha detto "Sui treni il più grande investimento da 30 anni

"Abbiamo investito un miliardo di euro per il trasporto locale, che in Liguria, per la sua conformazione, è quasi metropolitano -ha detto il presidente-. Abbiamo rinnovato la flotta dei treni regionali liguri. Tra un anno e mezzo, l'età media dei treni sarà di quattro anni. Quando sono diventato presidente era 22."

"Ci sono altre opere in programma, come il collegamento dell'età velocità al passante di Genova -spiega Toti-, che non sarà solo dei genovesi, ma velocizzerà tutta la tratta ligure. Manca ancora il raddoppio della galleria di Ponente, c'è un noto problema alla stazione di Ventimiglia a cui stava lavorando l'assessore Berrino prima di diventare senatore. Non è un problema da miliardi di euro, basta la buona volontà e ci stiamo lavorando".