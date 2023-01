Sulle gradinate di San Siro spunta lo striscione dedicato a Ryan: "Chi tifa Inter non molla"

Lo striscione è comparso durante l'incontro Inter-Napoli

“Chi tifa Inter non molla, piccolo Ryan ti aspettiamo” è la frase che campeggia su uno striscione mostrato, oggi, a San Siro sulla gradinata della tifoseria nerazzurra, a margine dell’incontro Inter-Napoli (conclusosi sul risultato di 1-0), con l’Intento di regalare un saluto a Ryan, il bimbo di 6 anni trovato in fin di vita, lo scorso 19 dicembre, alle Gallardi di Ventimiglia e oggi ricoverato Gaslini di Genova, per fortuna in via di miglioramento. Al piccolo tifoso interista aveva già dedicato un video saluto il calciatore Francesco Acerbi, che lo ha invitato a San Siro per conoscere i suoi beniamini, una volta che si sarà ripreso.