Tamponamento sull'A10, code da e per Bordighera

Lunghe code si segnalano sull'A10, in entrambi i sensi di marcia, all'altezza di Bordighera, a causa di un piccolo tamponamento tra due auto, che si è verificato, in mattinata. Il problema è che l'incidente, con feriti non gravi per fortuna, è avvenuto in un tratto a doppio senso di marcia a causa di un cantiere.