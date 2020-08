Tamponi a chi entra ed esce dalla Francia, per Scullino: “E’ una soluzione catastrofica”

Tamponi

“E’ impensabile bloccare il lavoro e gli scambi commerciali: il danno potrebbe essere incalcolabile e superiore al rischio contagio. Quindi chiedo di adottare molta prudenza. I tamponi non danno esiti immediati e i test sul sangue sappiamo che danno solo indicazioni. Quindi, all’inizio si potrebbero effettuare tamponi su base volontaria o a campione, senza però bloccare l’economia frontaliera”.

Così il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, interviene oggi all’ipotesi del sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, di istituire controlli sanitari in entrata e uscita dalla Francia. Un progetto per il quale Zampa avrebbe già avviato una interlocuzione con il ministro della Salute Roberto Speranza e con il governo francese.

Afferma Scullino

“Le frontiere devono rimanere aperte – afferma il primo cittadino – ma trovo ragionevole che l’Italia, e in modo reciproco la Francia, valutino di proteggersi. Ho sentito parlare di un possibile schema già adottato per Spagna, Croazia, Grecia e Malta, ma non ho notizie ufficiali. Certo, occorre ragionare bene ed evitare che la precauzione si trasformi in un danno maggiore del rischio Covid-19”.

Il fatto è che ogni giorno almeno quattromila frontalieri si recano in Francia o nel Principato di Monaco per raggiungere il posto di lavoro. Viceversa migliaia di francesi entrano in Italia per recarsi a Ventimiglia, dove comprare prevalentemente sigarette e generi alimentari.

“Se dai primi risultati di uno screening avviato su base volontaria e in via sperimentale dovessero emergere evidenze di diffusione del contagio – conclude Scullino – allora, si potrà intervenire in modo più incisivo, ma bloccare tutto senza prima avere un campione e aver calcolato concretamente quali sono i rischi di diffusione del contagio potrebbe risultare da irresponsabili”.

Leggi qui le altre notizie