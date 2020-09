Tante offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego della nostra provincia

Anche questa settimana pubblichiamo le offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego di Imperia, Sanremo e Ventimiglia. Uffici ricevono solo su appuntamento. Per aderire alle offerte di lavoro, gli interessati in possesso di TUTTI I REQUISITI RICHIESTI potranno effettuare le candidature attraverso la registrazione al sito http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it

Gli operatori del Servizio Preselezione possono erogare informazioni relative alla procedura via mail o telefonicamente ai seguenti recapiti:

CPI IMPERIA cpi.imperia@regione.liguria.it o ai numeri 010.2893614/624

CPI SANREMO cpi.sanremo@regione.liguria.it o al numero 010.2893661

CPI VENTIMIGLIA cpi.ventimiglia@regione.liguria.it o 010.2893681

Imperia

Azienda di Pontedassio cerca 1 addetto alle pulizie a tempo determinato con intensione di trasformazione. Cod Rif 29302

Azienda Marittima di Imperia cerca 1 impiegato amministrativo per apprendistat. Cod Rif 29279

Pizzeria di Imperia ceca 1 cameriere di sala a tempo determinato e 1 lavapiatti part time. Cod rif 29205 e 29204

Catena di ristorazione di Imperia cerca a tempo determinato part time un operatore Fast Food. cod Rif. 29183

Azienda di San Bartolomeo al Mare cerca 1 aiuto cuoco a tempo determinato per due mesi a tempo pieno. Cod. Rif 29129

Azienda di Imperia cerca 1 operaio elettricista a tempo determinato per 3 mesi prorogabile. Cod Rif 29086

Azienda di Imperia cerca 1 operaio edile a tempo determinato Cod Rif 28983

Residenza Anziani Sanremo cerca un infermiere professionale a tempo determinato full time Cod rif 28756

Azienda tedesca cerca nella zona di Imperia 1 software engineer e 1 technology marketing and groth professional a tempo indeterminato. Cod. riferimento: 27034 e 27033

Sanremo

Cooperativa servizi cerca 5 infermieri professionali a tempo determinato part time. cod rif 29303

Impresa edile cerca 1 apprendnista impiegato amministrativo e 1 apprendista impiegato tecnico. Cod. Riferimento: 29944 e 29943

Azienda servizi cerca 1 addetto pulizia a tempo determinato part time. Cod. Riferimento: 29242

Famiglia privata cerca 1 collaboratrice famigliare a tempo determinato. Cod. Riferimento: 29241

Azienda floricola di Riva Ligure cerca tempo indeterminato un autista magazziniere. Cod Ri 29194

Studio professionale di Sanremo cerca impiegato a tempo indeterminato. Cod Rif 29192

Azienda agricola Sanremo cerca 3 operai confezionatori a tempo determinato Cod Rif 29191

Ristorante di Sanremo cerca 2 cameriere di sala a tempo determinato. Cod Rif 29159

Cooperativa di Genova cerca addetti pulizie a tempo determinato part time 8 ore settimanale Cod Rif 29157

Commercio Sanremo cerca 1 elettricista a tempo determinato Cod. Rif 29156

Azienda di commercio cerca 1 autista consegnatario Istat a tempo determinato Cod Rif 29125

Azienda floricola Sanremo cerca 1 magazziniere a tempo determinato. Cod Rif 29075

Vivaio Sanremo cerca 3 giardiniere a tempo determinato Cod Rif 29073

Bar Sanremo cerca un aiuto cucina a tempo determinato. Cod Rif 29028

Ristorante Riva Ligure cerca 1 cuoco a tempo determinato. Cod. Rif 29027

Azienda commercio fiori ad Arma di Taggia cerca un impiegato a tempo determinato. Cod Rf 28861

Centro riabilitazione Sanremo cerca un infermiere professionale a tempo indeterminato. Cod. Rif 28816

Azienda Artigiana Sanremo cerca 1 idraulico a tempo determinato Cod. Rif 28764

Ventimiglia

Laboratorio analisi cerca 1 segretario a tempo determinato (possibilità passaggio a indeterminato) full time. Cod. Riferimento: 29232

Casa di Riposo Alta Val Nervia cerca 1 infermiere a tempo determinato 3 mesi part time. Cod rif. 29195

Azienda floricola Ventimiglia cerca 1 segretario a tempo determinato part time e 1 imballatore a tempo determinato Full Time. Cod. Rif 29189 e 29188

Studio professionale di Dolceacqua cerca segretaria con contratto apprendistato part time Cod rif. 29046

Coop multiservizi di Perinaldo cerca 1 operaio a tempo determinato 4 mesi part time. Cod Rif 29043

Parrucchiere Ventimiglia Cerca 1 aiuto a tempo indeterminato. Cod Rif 29026

Tabaccheria Ventimiglia cerca 1 addetto alle vendite a tempo determinato 6 mesi. Cod Rif 29020

Agenzia assicurativa cerca 3 impigati amministrativi a tempo determinato full time (possibilità passaggio inderminato). Cod. Riferimento: 29019

Azienda arredamento Ventimiglia cerca a tempo determinato 6 mesi full time arredatore d’interni Rif 29018

Famiglia privata di Bordighera cerca a tempo indeterminato una badante convivente Rif 28926

Struttura ricettiva Val Nervia cerca 2 camerieri a tempo determinato per 3 mesi. Cod Rif 28910

Azienda servizi igiene ambientale a Ventimiglia cerca operaio a tempo determinato. Cod Rf 28634

Francia

Azienda edile Nizza cerca 4 aiuto carpentiere a tempo determinato 12 mesi full time .Cod Rif 29017

Azienda edile di Nizza cerca 4 carpentieri a tempo determinato 12 mesi ful time Cod Rif 29016

Azienda commercio ricambi accessori moto e scooter Saint Laurent du Var cerca a tempo indeterminato un impiegato. Cod Rif 28894

