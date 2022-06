Tar da ragione al privato My Home per Casa Serena

Nuovo capitolo nella vicenda che vede contrapposte la società My Home e amministrazione comunale di Sanremo e sigle sindacali dall'altra, sulla gestione della Rsa e azienda sanitaria annessa Casa Serena.

Tar restituisce l'appalto a My Home

Il tribunale amministrativo della Liguria ha disposto oggi l'annullamento della revoca dell'appalto alla società di Vercelli, difesa dagli avvocati Andrea Poesio e Simone Rosazza Giangros , provvedimento adottato dall'amministrazione del sindaco Alberto Biancheri (legali Giorgio Lezzi e Federico Milani), dopo aver sposato le istanze dei sindacati, preoccupati per il mancato riassorbimento dei lavoratori della cooperativa pubblica e per le condizioni generali del servizio dopo il subentro dei privati. Inoltre, il TAR ha stabilito anche che non esistono i presupposti per un risarcimento danni nei confronti di MyHome e della cooperativa Euroassistance.