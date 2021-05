TAR respinge il ricorso della Porto di Imperia Spa

Il TAR Liguria ha respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, l’azione proposta nei mesi addietro dalla fallita Porto di Imperia Spa per la ricostituzione della concessione dichiarata decaduta, con atti già ritenuti legittimi in tutti i possibili gradi di giudizio.

“Ricorso non fondato nel merito”

Il TAR ha ritenuto, in particolare, che la società non fosse legittimata all’azione e che comunque il ricorso non fosse fondato nel merito, condannando al pagamento delle spese in proprio il legale rappresentante della Società fallita.

Comune di Imperia assistito dall’avvocato Gaggero

Il Comune di Imperia è stato assistito nel giudizio dall’avvocato Paolo Gaggero, che sta seguendo per Palazzo Civico tutti i diversi sviluppi amministrativi e processuali legati al porto turistico del Capoluogo.