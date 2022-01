Tavolo di lavoro per ottimizzare il punto tamponi molo San Lazzaro

Imperia

Ridurre i tempi e migliorare l'attesa: Go Imperia, Municipale e Protezione Civile affiancheranno gli impiegati Asl.

Si è un riunito questa mattina, a Imperia, un tavolo di lavoro, convocato dal sindaco ClaudioScajola, che ha visto il coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale, della locale ASL e della GO Imperia per affrontare le problematiche inerenti il punto tamponi sul Molo San Lazzaro.

Ecco quanto stabilito dal tavolo do lavoro

Al fine di ridurre i tempi e migliorare le condizioni di attesa, si è stabilito quanto segue:le attività inizieranno alle ore 7 anziché alle ore 8 e termineranno alle ore 13.00; il personale ASL sul posto sarà impiegato esclusivamente nell'effettuazione dei test, mentre l'attività di caricamento dei dati sarà svolto da personale aggiuntivo messo a disposizione da GO Imperia. In questo modo sarà possibile raddoppiare il numero di utenti tamponati in contemporanea; sul fronte della viabilità interna al Molo, sarà implementata la cartellonistica e saranno costantemente presenti sul posto un agente della Polizia Municipale e un ausiliario del traffico, al fine di regolare la presenza delle auto e garantire l'accesso al porto; i servizi igienici presenti sul Molo saranno aperti e igienizzati con cadenza oraria da personale dedicato, al fine di garantire una fruzione degli stessi in massima sicurezza; i volontari della Protezione Civile saranno presenti sul posto per offrire assistenza alle persone in attesa, anche attraverso la distribuzione di bottigliette d'acqua.

Le nuove disposizioni prenderanno il via già da domani, sabato 8 gennaio 2021.

“Nonostante il grande sforzo del personale ASL, che ringrazio per l'impegno costante, anche nella nostra città si sono manifestate, così come nel resto d'Italia, gravi criticità legate alla nuova ondata. Ho deciso dunque di convocare questo incontro per analizzare le difficoltà emerse e mettere in campo ogni azione utile. Da domani affiancheremo l'ASL con nostro personale e confidiamo che questo possa permettere di ridurre i tempi e migliorare l'attesa delle persone. Desidero ringraziare il Direttore Generale Silvio Falco e tutta l'Asl che, insieme alla GO Imperia, hanno manifestato la massima collaborazione per giungere alle modifiche previste”,

dichiara il sindaco Claudio Scajola.