Teatro, torna sul palco questa sera la compagnia “Ramaiolo in scena”

Dopo il fermo dovuto all’emergenza covid-19 gli attori della compagnia “Ramaiolo in scena” di Imperia tornano sul palco.

Il primo spettacolo sarà dedicato alle donne, attraverso monologhi, poesie e sketch

Una serata dedicata all’universo femminile, raccontato attraverso attraverso monologhi, poesie e sketch che ne ritraggono le sfumature con ironia, leggerezza, ed offrendo qualche spunto di riflessione.

In scena Annalina Brizio, Alessia Mela, Daria Vitale, Cristina Coscia, Gaia Amoretti, Antonella Micali, Manera, Christian Ferrari e Massimo Belmonte per la regia di Alessandro Manera. Durante la serata sarà anche presentato il progetto “murales dei 5 faraldi”

La serata è gratuita ma sarà possibile lasciare un’offerta libera a supporto dell’iniziativa.

L’appuntamento è per questa sera alle ore 21.00 presso il Centro Cinofilo “Aquarius” di Villa Faraldi.