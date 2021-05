Tecnici del Comune di Taggia nei guai con la Corte dei Conti: “Risarciscano”

Contestato il danno erariale a due tecnici del Comune

I giudici della Corte dei Conti della Liguria hanno condannato a un risarcimento di 164 mila euro, Stefano Sciandra e Alessandro Tardio all’epoca dei fatti contestati dipendenti del comune di Taggia. La contestazione di danno erariale riguardava l’appalto per i lavori per riparare due tubazioni di scarico a mare, che erano state danneggiate a causa delle violente mareggiate del gennaio del 2010. I lavori erano stati assegnati alla ditta ‘Orengo Costruzioni Generali’. Ma secondo l’accusa non era stati fatti a regola d’arte, tanto che avevano creato una situazione di potenziale pericolo per la navigazione e l’attività di balneazione. Il comune di Taggia, nonostante avesse già pagato la fattura alla ditta, aveva dovuto appaltare a una nuova impressa l’opera di smantellamento della nuova condotta.

La procura aveva aperto un’inchiesta e rinviato a giudizio i due dipendenti comunali. Il verbale che affidava alla ditta Orengo Costruzioni i lavori in somma urgenza era stato sottoscritto dal geometra comunale Tardio, delegato dal capo servizio Sciandra. Tardio aveva certificato il ripristino delle condotte di sfioro a mare e la riparazione dei manufatti. Due mesi dopo in consiglio comunale era stato sollevato il problema di come i lavori non fossero stati eseguiti a regola d’arte ma Tardio aveva fatto ugualmente liquidare la fattura.

Per i giudici contabili, ”Tardio per garantirsi la tranquillità personale e non avere problemi di sorta, aveva preferito chiudere gli occhi, disinteressandosi completamente degli effetti delle proprie condotte, ivi compreso lo sperpero di pubblico denaro”. I magistrati scrivono, riguardo all’ingegner Sciandra:” dalla lettura degli atti processuali emerge una gestione del tutto personalistica degli appalti pubblici, affidati spesso senza contratto a imprese con cui è in stretto contatto, quasi sempre a trattativa privata”. E ancora, emerge ”la volontà di Sciandra di approfittare dell’occasione messagli a disposizione dagli effetti dell’improvvisa mareggiata per chiamare un’impresa amica e fargli fare dei lavori con sovrapprezzo facendo apparire come acquistati materiali del tutto assenti”.