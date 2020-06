Statale del Col di Tenda ancora vietata per chi deve raggiungere il Piemonte

Tenda ancora vietato

Chi dovrà recarsi in Piemonte dal nostro ponente ligure non potrà utilizzare la Strada Statale 20 del Col di Tenda. Come è noto infatti l’arteria che unisce la Liguria al Piemonte passa dalla Francia.

A dare conferma del divieto di accesso ancora fino al 15 giugno, ossia da quando verranno riaperte le frontiere verso la Francia, è la polizia di frontiera di Limone Piemonte. “Per il momento si dovrà ancora transitare dal Col di Nava oppure prendere l’autostrada”