Tentato omicidio e stalking, arrestato 70enne

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano domiciliato a Ventimiglia.

Si tratta di un 70enne resosi responsabile nel 2019, a Sanremo, di tentato omicidio e stalking nei confronti della ex compagna, di vent’anni più giovane, accoltellata sulla pubblica via, che solo per caso non era stata colpita in parti vitali.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno eseguito il provvedimento della Procura della Repubblica del Tribunale di Imperia emesso a seguito della recentissima sentenza definitiva di Cassazione, che ha confermato la pena della reclusione di 7 anni e 8 mesi.

L’uomo, che dopo un periodo trascorso in carcere si trovava già agli arresti domiciliari in custodia cautelare, dovrà scontare la pena residua di quasi 4 anni e mezzo rimanendo in regime di arresti domiciliari.