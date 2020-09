Torna a scendere il numero dei positivi in Liguria

Dopo settimane di aumento più o meno costante, torna in negativo la differenza con gli attualmente positivi del giorno precedente: secondo quanto comunica Alisa, sono 3.068 i Covid positivi in Liguria, 10 in meno di ieri. Aumentano però i ricoveri, sono 4 in più rispetto a ieri per un totale di 159, 22 in terapia intensiva. In provincia di Imperia i positivi sono 177 e i ricoverati 9, di cui nessuno in terapia intensiva.

I positivi

Su poco meno di 2mila tamponi, i positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 45. Sono 4 in provincia di Imperia: due casi di contatto confermato, 2 dall’attività di screening. Asl 2 registra 7 positivi: 5 contatti di caso confermato, 2 dall’attività di screening. ASL3 conta 18 positivi in più, 9 contatti di caso confermato, 9 dall’attività di screening.

I dati di oggi

27 settembre 2020

TOTALE tamponi effettuati 302.604 1.908 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 13.086 45 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1.759 1 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 11.327 44 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 3.068 -10

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 199 LA SPEZIA 1.093 IMPERIA 177 GENOVA 1.270 Residenti fuori Regione/Estero 99 altro/in fase di verifica 230 TOTALE 3.068 (esclusi 8419 guariti e 1599 deceduti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 159 22 4 ASL1 9 0 0 ASL2 7 1 0 Ospedale Policlinico San Martino 27 10 3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 32 2 2 Ospedale Gaslini 8 0 0 ASL3 globale 5 1 -1 ASL 3 Villa Scassi 5 1 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 6 0 0 ASL4 Sestri Levante 6 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 globale 65 8 0 ASL5 Sarzana 65 8 0 ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 1.579 -3 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 8.419 55 Deceduti 1.599 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 319 ASL 2 306 ASL 3 649 ASL 4 161 ASL 5 673 Liguria 2.108