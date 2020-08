Torneo di beach handball “Trofeo Cala de Forte” 20 squadre per un fine settimana di successo

Successo per il Torneo Internazionale di beach Handball “trofeo Cala de Forte” organizzato dalla Pallamano Ventimiglia/Liguria Beach Handball lo scorso fine settiman dell’ 1 e 2 agosto.

Venti squadre si sono confrontate durante i due giorni di gare

La manifestazione si è sviluppata con l’organizzazione di due competizioni, una riservata alle categorie giovanili sabato 1° agosto e l’altra dedicato ai senior la domenica.

Nella categoria Junior(Under 13 ed Under 15) hanno partecipato 8 squadre, che con grande entusiasmo, hannno giocato e conosciuto, questa magnifica disciplina. Pe la cronaca, è stata la Pallamano Ventimiglia ad aggiudicarsi il torneo, superando squadre del calibro del Cavigal Nizza e del Sanary, compagini francesi ben agguerite e appartenenti a clubs prestigiosi di Oltr’Alpe. Da segnalare la partecipazione anche della squadra femminile del Comitato delle Alpi Marittime francesi, che ha ben figurato, di fronte a squadre maschili.

Domenica, si è poi svolto il torneo dedicato ai Senior, che ha visto la partecipazione di 12 squadre divise in tre gironi da quattro. Numerose le squadre provenienti dalla Francia, addirittura sei( Marsiglia, Aix en Provence, La Craux, Sanary, Région sud, e Draguignan) che hanno fatto compagnia alle squadre italiane provenienti da Ventimiglia, Imperia ed anche Siena.

La fase di gironi, la cosidetta “Round Robin”, si è conclusa con la qualificazione ai quarti di finale delle migliori due di ogni girone, più le due migliori terze.

Nei quarti di finale si sono incontrate le due squadre 1 e 2 della Pallamano Ventimiglia, le francesi del Sanary e del PAUC(AIX en Provence), quelli de La Craux e dei Corsari Neri ed infine la giovane selezione Under 16 dell’Italia Ovest e dei favoriti Monsanto Beach di Siena.

La sorpresa delle semifinali è stata la qualificazione dei Corsari Neri che hanno eliminato il La Craux e soprattuto dei ragazzini dell’Italia Ovest di Pippo Malatino, che hanno a sorpresa eliminato la forte squadra del Monsanto, agli shoot out.

Le semi finali hanno avuto come esito la qualificazione della Pallamano Ventimiglia, che ha eliminato il PAUC di Aix en Provence e soprattutto l’exploit ancora una volta dei giovani dell’Italia Ovest che hanno eliminato ancora agli Shoot out, i Corsari Neri, autori di un eccellente torneo e squadra rivelazione insieme ai giovani talenti preparati da Malatino.

Nella finale l’esito è stato scontato, gli esperti e bravissimi atleti della Pallamano Ventimiglia, ormai una delle squadre migliori del Panorama sicuramente italiano e non solo di questa magnifica disciplina, hanno superato gli esaltanti atleti dell’Italia Ovest (Under 16). Nella finalina per il terzo posto, vittoria dei francesi del PAUC(Aix en Provence), che ottengono quindi un eccellente podio.

Queste le dichiarazioni dello staff dirigenziale della Pallamano Ventimiglia:

“ Sono stati due giorni intensi sia per gli organizzatori, sia per i tecnici e gli atleti, che sotto un caldo afoso, si sono affrontati con grande entusiasmo e grande “Fair play”. Il Beach Handball è ormai una disciplina che sta prendendo sempre più piede e noi della Pallamano Ventimiglia, siamo molto fieri di essere protagonisti importanti per la promozione di questo sport sia in Italia che in Francia, dove il nostro status è ormai consolidato, come esperti nel settore. Tutto ciò, deve rendere orgogliosi non solo gli atleti che compongono un movimento di assoluto valore, ma anche tutti i dirigenti del nostro club e direi anche l’intera città, che si trova ad avere atleti importanti non solo di livello nazionale.

Tra sabato e domenica, hanno partecipato 20 squadre provenienti da tutta la provincia, ma anche dalla Francia.

Una nota di merito anche agli Under 15 che hanno vinto il torneo della loro categoria e poi hanno arricchito la squadra dell’Italia Ovest(Under 16), dove hanno disputato una competizione con un carattere encomiabile, addirittura arrivando in Finale. Tra le fila di questa selezione, il ventimigliese Padova, giudicato il miglior portiere della competizione ed i bravissimi Agnese, Fucile, Caridi, De Berardinis, Cosentino , Cavo(Tortona) e Caracciolo(Tortona). Grande rivelazione di questa squadra Andrea Sismondini (classe 2007)

Foto