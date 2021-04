Toti: “Dalla settimana prossima 37 squadre per la vaccinazione domiciliare”

Saranno attive dalla settimana prossima

“Saranno 37 le squadre per la vaccinazione domiciliare attivate sul territorio della Liguria a partire dalla prossima settimana”. Lo annuncia il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

Le 37 squadre saranno così suddivise: 7 nella Asl1, 6 nella Asl2, 13 nella Asl3, 6 nella Asl4 e 5 nella Asl5. Fino alla scorsa settimana le squadre attive sul territorio regionale erano in totale 27.

“Nei giorni scorsi – prosegue Toti – avevamo chiesto alle cinque Asl della Liguria di mettere in campo 32 squadre per procedere il più rapidamente possibile alla vaccinazione delle circa 10mila persone non deambulanti identificate dal sistema sanitario regionale: con questo ulteriore sforzo andiamo a potenziare ancora di più la nostra campagna vaccinale”.