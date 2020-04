Toti firma il Decreto: ” Sì a giardinaggio, preparazione stabilimenti balneari, piccoli cantieri e orti”

Alcune concessioni

“Torniamo gradualmente e con grande attenzione a vivere.” Ad affermarlo il Governatore Giovanni Toti che ieri ha firmato un Decreto “coerente con quello del Presidente del Consiglio ma che tiene conto delle tipicità del nostro territorio.” Da oggi in Liguria saranno autorizzati:

-giardinaggio, sia a scopo professionale che personale, e coltivazione di piccoli terreni

-manutenzione straordinaria e allestimento delle attività balneari e dei piccoli chioschi

-attività dei cantieri nautici propedeutici alla consegna delle imbarcazioni già allestite

-piccoli lavori di edilizia, sia privata che pubblica

-controlli alle imbarcazioni da parte delle darsene

“Un piccolo primo passo continua il Presidente- che però richiede ancora più responsabilità e attenzione da parte di tutti. Solo usando la testa e il buonsenso potremo piano piano tornare alla normalità.” I primi accenni di libertà, arrivano dopo più di un mese di chiusura delle attività commerciali.

Giardinaggio

“In particolare – prosegue Toti – potranno tornare al lavoro i giardinieri e tutti coloro che hanno cura dei nostri parchi e giardini, pubblici e privati, includendo la possibilità di effettuare le manutenzioni di campi da calcio o da golf. La salvaguardia del nostro patrimonio paesaggistico passa attraverso la salvaguardia dell’ambiente e riteniamo quindi di autorizzare alcune tipologie di lavori, svolti da piccole squadre di professionisti o individualmente. Allo stesso modo, i proprietari di frutteti, orti o un piccoli allevamenti di animali da cortile potranno recarvisi per la cura di piante e animali”.

Balneari

In relazione al comparto balneare “sono autorizzate – afferma Toti – da parte dei proprietari o titolari delle concessioni demaniali le attività, isolate e non a contatto con il pubblico, di manutenzione ordinaria e allestimento degli stabilimenti o chioschi: si tratta di un punto fondamentale in una regione come la Liguria che ha nel settore balneare un’asse strategico per il turismo e quindi per l’economia”. Inoltre, in coerenza con il Dpcm, che autorizza alcune piccole attività artigiane, “riteniamo di autorizzare gli interventi di edilizia pubblica e privata rientranti nel Dpr380/2001. Per il resto – prosegue il governatore – in Liguria non si sono mai fermate e rimangono autorizzate tutte le opere pubbliche e i grandi cantieri legati al dissesto idrogeologico o alla messa in sicurezza del territorio”.

Cantieri

Per quanto riguarda i cantieri e specificamente il comparto della nautica “autorizziamo la consegna di natanti che siano già allestiti – sottolinea il presidente della Regione – con le correlate attività di collaudo propedeutiche alla consegna: questo consente di sbloccare decine di migliaia di euro di introiti per un comparto che è vitale e strategico per la Liguria e per tutto il Paese. Allo stesso modo, consentiamo alle Darsene di poter intervenire con le manutenzioni ordinarie di pontili o banchine”.

Rispetto delle regole

“Il fatto che autorizziamo queste specifiche attività – prosegue Toti – comporta un’attenzione ancora maggiore nell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nel rispetto delle regole sulle distanze di sicurezza e sulla profilassi, come il lavaggio delle mani, con una maggiore responsabilità da parte di tutti. La riapertura di queste attività, ben individuate, interessa un numero molto limitato di cittadini: per tutti gli altri è indispensabile continuare a rispettare rigorosamente le regole, rimanendo in casa”.

Da oggi si inizierà a” lavorare insieme a Prefetture, Alisa, categorie economiche e sindacati per individuare regole e buone prassi che potranno essere adottate mano a mano che riapriranno anche le altre attività, per evitare il propagarsi del contagio e tutelare lavoratori e cittadini”.

Per quanto riguarda la situazione legata all’emergenza coronavirus, il presidente Toti ha sottolineato che “stando ai numeri, il trend dell’epidemia si conferma in calo: è un dato positivo, direttamente correlato al fatto che il comportamento dei liguri sta dimostrandosi molto coerente con le norme, molto diligente e di questo ringraziamo tutti. Il piano di controlli straordinari di Pasqua e Pasquetta ha assolto alla sua funzione deterrente, le sanzioni sono state di bassa entità mentre la maggior parte delle persone è rimasta a casa e questo spero che comporterà dati positivi anche in futuro. Questo sarà determinante anche per il piano di parziale riapertura della Liguria e del Paese, a partire dal dpcm nazionale che, prorogando il lockdown fino al 4 maggio, consente tuttavia la ripresa di alcune specifiche attività”, conclude Toti.