Toti: “Siamo nel picco dell’epidemia, ma qualche lieve segnale c’è”

Siamo nel picco dell’epidemia

“Siamo in una delle giornate del picco dell’epidemia, come ci aspettavamo e come ho detto più volte, ma qualche lieve segnale cominciamo ad averlo, sul fatto che la tensione posa abbassarsi nelle prossime ore e nei prossimi giorno”. A parlare, in una diretta Facebook, è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha fatto un breve punto sulla situazione, a distanza di poche ore dal bilancio della giornata. “Bisogna tenere duro – ha poi aggiunto – e ognuno deve fare il proprio dovere fino in fondo, evitare di andare a fare la spesa tre volte al giorno, ma solo quando serve e cercare di limitare gli spostamenti”.

