Tragedia sfiorata: perde il controllo della guida e urta contromano con 5 auto

L'incidente tra largo Torino e via Cavour, a Ventimiglia

E’ di sei auto coinvolte e almeno due feriti, per fortuna non gravi, il bilancio di un incidente avvenuto, verso le 12, all’altezza della rotonda di largo Torino, dove un automobilista ha perso il controllo della guida, finendo contromano in via Cavour, dove si è scontrato scontrandosi con altri veicoli che provenivano dall’opposta direzione di marcia.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario

con i vigili del fuoco e la polizia municipale. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma da quanto si apprende il conducente dell’auto partita come una scheggia contromano, avrebbe erroneamente premuto il pedale dell’acceleratore.

Fabrizio Tenerelli