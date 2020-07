Travolto da un’auto in scooter all’uscita da un parcheggio a Imperia: in codice rosso all’ospedale

Travolto da un’auto

Un giovane scooterista è rimasto ferito, verso le 21.30, in via Littardi, a Imperia, dopo essere stato travolto da un’auto, all’uscita di un parcheggio, in via Littardi. Sul posto il personale sanitario del 112 con i vigili del fuoco. Lo scooterista ha riportato diversi traumi e sospette fratture agli arti inferiori ed è stato portato in codice rosso in ospedale. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

