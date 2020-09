Travolto e ucciso da un’auto: lunedì i funerali di Salvatore Migliano

Travolto e ucciso

Si terranno lunedì prossimo, alle 15.30, nella chiesa dell’Immacolata concezione di Bordighera, i funerali di Salvatore Migliano, 81 anni, ex marinaio e giostraio investito e ucciso da un’auto, nella tarda serata di mercoledì scorso (3 settembre), mentre attraversava la strada in via Pasteur. Il conducente della vettura, un settantenne, è stato indagato con l’accusa di omicidio stradale.

