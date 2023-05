Tre giudici civili ascoltati al processo per peculato contro un commercialista

Il processo davanti al tribunale collegiale di Imperia

Si è aperto, davanti al tribunale collegiale di Imperia (giudici: Alberto Indellicati, Francesca Minieri e Antonio Romano) il processo per peculato, che vede sul banco degli imputati il ragioniere commercialista Mauro Amoretti, 82 anni, di Sanremo, accusato di essersi trattenuto una somma complessiva di circa 1,3 milioni nell’ambito di incarichi conferitigli dal tribunale di Imperia, come curatore fallimentare e delegato alla vendita in esecuzioni immobiliari.

Nel corso dell’udienza, si sono costituite quattro parti civili

e sono stati ascoltati come testi tre giudici civili: Maria Teresa De Sanctis, Martina Badano e Laura Serra. Le indagini partirono da una segnalazione dello stesso tribunale. Gli inquirenti scoprirono che il professionista, delegato alla vendita giudiziaria di tre beni immobili, nel Comune di Sanremo, oggetto di altrettante procedure esecutive, aveva illecitamente trattenuto circa 150mila euro dai proventi della vendita, in un caso anche operando su un conto corrente diverso da quello comunicato al giudice nell’ambito della procedura esecutiva.

Fabrizio Tenerelli