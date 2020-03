Quattro nuovi decessi negli ospedali dell’Asl 1 di pazienti positivi al Coronavirus

Quattro nuovi decessi

Sono deceduti tre pazienti positivi al Covid-19, nelle strutture ospedaliere della provincia di Imperia. Attendiamo questa sera per aver il bilancio della giornata di contagiati, decessi in provincia e in Liguria.

-Una paziente di 97 anni, della provincia di Imperia, deceduta ieri sera all’Ospedale di Imperia,

– Un paziente di 92 anni, della provincia di Imperia, ricoverato il 14 marzo e deceduto ieri sera all’Ospedale di Sanremo,

– Una paziente di 87 anni, della provincia di Imperia, ricoverata il 16 marzo e deceduta ieri sera all’Ospedale di Sanremo.

– Di una paziente nata e residente a Genova di 71 anni, presso la Rianimazione del Monoblocco – 2° piano, alle ore 11:00.

