Tredicenne si frattura un braccio mentre si allena al campo sportivo

Tredicenne si frattura un braccio

Un tredicenne è rimasto ferito ed ha riportato la sospetta frattura di un braccio, verso le 18.30, dopo essersi fratturato un braccio al campo sportivo di San Lorenzo al mare. Ancora in fase di di ricostruzione la dinamica dell’incidente. Non si sa, infatti, se sia caduto o se la frattura sia avvenuta in seguito a uno scontro, mentre giocava a calcio. Sul posto il personale sanitario del 118 che ha stabilizzato il giovane portandolo in ospedale a Imperia.