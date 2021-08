Trovato il cadavere di un uomo nel dirupo a Sant'Agata di Imperia

Cadavere in un dirupo a Imperia

Il cadavere di un uomo di 88 anni è stato trovato, nel pomeriggio, in un dirupo di frazione Sant'Agata, a Imperia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno proceduto alle operazioni di recupero della salma e i carabinieri. La denuncia di allontanamento era stata presentata il 12 agosto scorso e sono così scattate le ricerche. L'uomo sarebbe morto per cause naturali, ma accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.