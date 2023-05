Trovato morto nel bosco 50enne dato per scomparso

Il corpo è stato rinvenuto nel bosco

E’ stato trovato morto, suicida, il cinquantenne che era stato dato per scomparso venerdì scorso nella zona tra Civezza e Santa Brigida. Il corpo è stato rinvenuto nel fine settimana, al culmine di una serie serie di ricerche da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per risalire alle cause del tragico gesto di disperazione.

Fabrizio Tenerelli