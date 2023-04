Tubo nelle eliche: imbarcazione in avaria a 4 miglia la largo di Sanremo. Video

Per disincagliare il natante è stato necessario l'intervento dei sommozzatori

Un’imbarcazione a motore con 4 persone di equipaggio a bordo è stata soccorsa oggi da una motovedetta della guardia costiera, di Sanremo, dopo essere rimasta in avaria a circa quattro miglia al largo della costa di Sanremo, a causa di un tubo in gomma incontrato in mare aperto, che è rimasto incastrato nelle eliche. Per disincagliare il natante è stato necessario richiedere l’intervento dei sommozzatori.

Fabrizio Tenerelli

Il video del soccorso