Ubriaco alla guida minaccia gli agenti che lo hanno fermato

Nella serata di ieri, nel comune di di Taggia, nella popolosa frazione di Arma, una pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale di Sanremo, impegnata nei consueti controlli per il contenimento del Covid-19,ha intimato l’alt ad una vettura per procedere ai relativi accertamenti.

Ubriaco alla guida minaccia gli agenti che lo avevano fermato

Alla guida G.G. di 37 anni, il quale, richiesto del motivo del suo spostamento, non è stato in grado di fornire spiegazione valida alcuna. Gli operatori hanno notato che il conducente, oltre ad essere particolarmente agitato e nervoso mostrava i sintomi tipici dell’ebrezza alcolica. Per tali motivi, gli agenti si accingevano a sottoporre il soggetto ai controlli etilometrici. In quel frangente il predetto si è sottratto al controllo proferendo gravi minacce nei confronti dei poliziotti. Con il concorso di una seconda pattuglia gli agenti hannointerrotto sul nascere l’escalation di violenza Al soggetto sono state dunque inflitte le sanzioni previste per le minacce, per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e per lo spostamento non autorizzato. L’auto è stata affidata ad un autosoccorso della zona.