Uccide l'ex compagna a Ventimiglia: killer voleva ammazzare anche l'amico di lei. Restroscena

Uccide l'ex compagna a colpi di arma da fuoco

Voleva uccidere l'ex compagna, ma probabilmente anche l'amico di lei: Antonio Vicari, 64 anni, l'uomo che nel tardo pomeriggio, in via Tenda, a Ventimiglia, ha giustiziato con più colpi di arma da fuoco Sharon Micheltti, di circa 30 anni. Stando ad alcune testimonianze raccolte sul posto: Sharon sarebbe giunta in via Tenda su un'auto Citroen condotta da un amico.

Una volta accostato al marciapiede

l'amico scende per recarsi nel vicino Bar Azzurro a comprare le sigarette. Antonio, che sarebbe sopraggiunto in scooter, si avvicina a piedi alla vettura, con Sharon seduta sul lato passeggero, estrae la pistola e spara attraverso il finestrino, uccidendola.

Ma non finisce qui. A quel punto, con l'arma in pugno si dirige verso il bar, probabilmente per uccidere anche l'amico. Quest'ultimo cerca di nascondersi, vuole uscire dal retro, nel frattempo la titolare del locale, avendo visto l'uomo armato, avrebbe subito chiuso la porta a vetri, gridando all'uomo: "Non mi uccidere, io non c'entro niente".

Sarebbe stato allora, che Antonio è scappato nel fiume, poco distante, per spararsi e togliersi la vita. Antonio, molto più grande di Sharon come età, avrebbe agito al culmine di un a lunga serie di molestie, che erano state denunciate dalla giovane. Vicari era stato arrestato per una vicenda di molestie nei confronti della ex moglie. Uscito dal carcere ha incontrato Sharon ed ha iniziato a tormentarla e minacciarla. A marzo, la giovane ha presentato denuncia per minacce.

Video