Un 40enne di Sanremo in elicottero al Centro grandi ustionati di Sampierdarena

Ustionato un 40enne di Sanremo

Un uomo di 40 anni è stato trasportato al centro grandi ustionati di Sampierdarena per le ustioni riportate, nel pomeriggio, mentre stava lavorando in zona Castelletti a Sanremo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con l'elicottero Grifo che ha trasbordato l'uomo al più specializzato centro sanitario del genovese. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.