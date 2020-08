Un 49enne fermato per il tentato omicidio del rivale spinto giù dalla passerella di Ventimiglia

Tentato omicidio

Gli agenti del commissariato di Ventimiglia hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di tentato omicidio un quarantanovenne dell’est europeo, ancora in fase di identificazione, accusato di aver aggredito e spinto al di sotto della passerella Squarciafichi di Ventimiglia un uomo, probabilmente anch’egli dell’est europeo, che ora è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per un trauma cranico e altre lesioni. L’aggressione si è consumata nel pomeriggio, al culmine di una lite.

La vicenda è ancora in fase di ricostruzione, ma il ferito, che era senza documenti, ha compiuto un volo di alcuni metri finendo sul greto del fiume Roya, dove poco più lontano è atterrato l’elisoccorso Grifo che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale.

