Un dentice record da 10 kg pescato a Imperia davanti a Porto Maurizio

Pescato dentice record del peso di 10 chili

Un dentice record del peso di 9,7 chilogrammi è stato pescato davanti a Porto Maurizio dal pescatore sportivo Marco Bruna. "Ho usato la tecnica della traina col vivo, innescando un'alaccia per insidiare palamite e ricciole. Pensavo, infatti, che si trattasse di una ricciola, sino a quando non è apparso in superficie. Un esemplare di questo peso ha circa 35 anni di età, i dentici sono pesci con un accrescimento molto lento, è sono ermafroditi".