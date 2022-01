Un morto di 57 anni e positivi in calo in Provincia di Imperia

Coronavirus

Oltre 2000 positivi totali in meno nella nostra regione. Calo, complessivamente, anche dei ricoveri. Ecco i dati.

Ecco il flusso dati Alisa-Ministero della Salute sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria.

Coronavirus, 4.632 casi in Liguria

Sono 4.632 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 30.123 tamponi tra molecolari (5.321) e antigenici rapidi (24.802) registrati nelle ultime 24 ore. In calo i positivi totali, sono 58.888, in totale 2.295 in meno i ieri. Calo anche nei ricoveri, che complessivamente sono 726 (-32), in terapia intensiva 37 (26 non vaccinati). Nel bollettino di oggi si registrano, dal 27 gennaio, altri 10 morti, tra cui un uomo di 57 anni, deceduto il 27 presso l'ospedale di Sanremo.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 665, per un totale di 8.005. I ricoveri sono 105 (+3); 2 in terapia intensiva.

Il dettaglio dei positivi

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 665

SAVONA (Asl 2): 812

GENOVA: 2.618, di cui:

• Asl 3: 2.133

• Asl 4: 485

LA SPEZIA (Asl 5): 502

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 35

I dati di Alisa

bollettino_29_01_2022