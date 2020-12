“Un prodotto ligure per ogni ogni di dicembre” parte l’iniziativa della Regione

Con l’inizio di Dicembre e l’Avvento parte l’iniziativa della Regione Liguria che vede protagonisti i prodotti del nostro territorio. Il primo prodotto è l’olio di oliva: ” i terreni di collina e montagna- scrive il Presidente Giovanni Toti che si fa immortalare con una bottiglia di olio- della nostra regione possono contare su ben 9 varietà d’olive autoctone dalle quali nasce l’olio extra vergine di oliva ligure”

“Acquistate sotto casa, aiutate i nostri commercianti”

“Benvenuto dicembre! Inizia l’Avvento e in Liguria lo celebreremo ogni giorno con un prodotto ligure, per rilanciare un messaggio importante. Quest’anno portate in tavola la Liguria, acquistate sotto casa, aiutate i nostri commercianti. Un piccolo gesto per noi, un grande gesto per chi sta lottando contro i danni economici provocati dal Covid.

Iniziamo con il nostro tipico olio d’oliva: i terreni di collina e montagna della nostra regione possono contare su ben 9 varietà d’olive autoctone, dalle quali nasce l’olio extravergine di oliva ligure. Il nostro “oro giallo” è ogni giorno la base inconfondibile di tante ricette, portiamolo nelle nostre cucine anche a Natale!”