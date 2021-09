Uomo minaccia di lanciarsi da una gru, VVF e 118 lo convincono a scendere

Attimi concitati a Sanremo: grande apprensione per un uomo che ha minacciato di lanciarsi da una gru nei pressi della vecchia stazione FS e dell'Hotel Europa.

Un richiedente asilo 40enne

Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Polizia di Stato. Operatori dei pompieri e sanitari hanno convinto l'uomo, circa 40 anni, a scendere dalla gru. È un richiedente asilo, da poco tempo in zona. Non si esclude che il gesto derivi dai tempi della burocrazia. Trasportato in ambulanza per accertamenti.