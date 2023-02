Uomo trovato morto in casa a Sanremo, sul posto la polizia

Potrebbe trattarsi di un decesso per cause naturali, ma accertamenti sono in corso

Una persona è stata trovata morta in casa, in un'abitazione di corso Marconi, a Sanremo. Si tratterebbe di un uomo di circa 80 anni. Sul posto sono intervenuti il medico legale con la polizia. Si sta cercando di capire, se il decesso sia riconducibile a cause naturali o ad altro.

Fabrizio Tenerelli