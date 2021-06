Ustionato un bambino di 6 anni a Santo Stefano, ricoverato al Gaslini

Ustionato un bambino a Santo Stefano

Un bambino è rimasto ferito, dopo essersi ustionato, questo pomeriggio, in un bar-ristorante di Santo Stefano al mare. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha allertato l'elisoccorso Grifo. Il piccolo è stato stabilizzato e portato all'ospedale Gaslini di Genova in codice giallo di media gravità. La vicenda è ancora in corso di ricostruzione.