Vallecrosia: il cimelio dell’ex fabbrica Tonet al centro della rotonda divide gli abitanti

Il cimelio dell’ex Tonet al centro della rotonda non piace agli abitanti

Il cimelio dell’ex fabbrica Tonet, al centro della rotonda di Vallecrosia, non piace agli abitanti. Molte le critiche da parte di chi oggi si è accorto della singolare “statua”. “Nel rispetto del codice della strada abbiamo chiesto di posizionare un ricordo della vecchia fabbrica dei vasi Tonet per identificare la zona – afferma il sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi -. Al termine dei lavori sarà anche posizionata una splendida scritta di Vallecrosia. Non bisogna trascurare il bello e l’identità, sicuramente nel rispetto delle norme”.

Fabio Perri e Alfonso Bruno a difesa della “statua” e del sindaco

A difesa del sindaco il consigliere di minoranza Fabio Perri e il neo eletto segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Alfonso Bruno. “Posare al centro della rotonda il cimelio proveniente dalla fabbrica Tonet è stata una bella idea – afferma Perri -. Complimenti, perché finalmente abbiamo il.primo monumento che caratterizza Vallecrosia”.

E poi. “Neppure a me dispiace il cimelio – afferma Bruno -. Anzi, la trovo una bella idea, in memoria di qualcosa che è appartenuto alla storia della nostra città, quindi in questo caso complimenti agli amministratori e non ho nessun timore a dichiararlo”.