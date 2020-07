Vallecrosia: sui bus scatta il servizio antiabusivismo della polizia locale

Abusivismo commerciale

Nell’ambito del progetto “spiagge sicure — estate 2020” continuano i servizi antiabusivismo della Polizia Locale di Vallecrosia: nella giornata di ieri, in considerazione dello svolgimento del mercato ambulante di Ventimiglia, nuovo sequestro operato a seguito controllo, anche in abiti civili, sui transiti dei bus di linea da Sanremo in direzione della città di frontiera.

Intorno alle 11 da un controllo nella parte terminale di un bus si è scoperto che erano occultati sotto i sedili numerosi sacchi e borsoni contenenti merce contraffatta di ottima fattura. Gli agenti hanno sequestrato: borse, pochette, portafogli e cinture delle diverse marche, per un totale di 62 pezzi. Il bus era completo e notevole era la presenza di stranieri, che si dichiaravano, ovviamente, estranei al possesso dei sacchi e borsoni.

