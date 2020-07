Vasto incendio alle porte di Montecarlo, bruciano auto e palazzina. 2 Video

Vasto incendio

Un vasto incendio ha interessato un’auto e una palazzina, a Saint Roman, alle porte del Principato di Monaco. Come si può vedere dai due video amatoriali che pubblichiamo, le fiamme hanno subito avvolto la parete dell’edificio. Indagini sono in corso da parte dell’autorità transalpina per ricostruire l’accaduto.

Video