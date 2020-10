Ventimiglia al secondo posto tra le 15 spiagge più ambite d’Italia

Secondo i dati rilevati da Trainline app per viaggiare in treno e pullman in Europa, le tre mete di mare più ambite sono state Rimini, Ventimiglia e La Spezia, in questa estate difficile sotto molti aspetti, con lo spettro del Covid dietro l’angolo che ha portato molti italiani a restare al sicuro, entro i confini del Belpaese . Analizzando i dati relativi alle prenotazioni sulla piattaforma dal 13 giugno al 13 settembre 2020, Trainline ha rilevato le quindici località marittime italiane con il maggior numero di prenotazioni di viaggi in treno.

Liguria ed Emilia Romagna al top

La medaglia d’oro delle prenotazioni va all’Emilia Romagna con Rimini, ma la stessa regione si ritrova solo in quarta posizione con la “sorella” Riccione. La vera protagonista dell’estate italiana è sicuramente la Liguria, con 10 località di mare tra le più frequentate dai viaggiatori in treno. Le altre regioni presenti in questa speciale “Top 15” sono solo due: la Toscana con Viareggio in ottava posizione e la Sicilia, che vede Palermo in quinta posizione e Catania in undicesima.

Milano “in carrozza” verso il mare

Considerando la provenienza dei viaggiatori, le grandi città sono le protagoniste delle prenotazioni di viaggi in treno verso le località di mare. In particolare Milano è la partenza più “comune” per chi si è diretto in Liguria: dalla percentuale più bassa di La Spezia con il 14% alla più alta di Finale Ligure 41% (le altre due con più viaggiatori provenienti da Milano sono Santa Margherita Ligure con il 39% e Alassio con il 35%). Anche per le protagoniste della riviera romagnola, Milano è la partenza più comune (Rimini 30% e Riccione 27%).

La Top 15 completa:

Rimini, Emilia Romagna

Ventimiglia, Liguria

La Spezia, Liguria

Riccione, Emilia Romagna

Palermo, Sicilia

Monterosso, Liguria

Sanremo, Liguria

Viareggio, Toscana

Alassio, Liguria

Santa Margherita Ligure-Portofino, Liguria

Catania, Sicilia

Savona, Liguria

Finale Ligure Marina, Liguria

Rapallo, Liguria

Sestri Levante, Liguria