Ventimiglia: cede ringhiera, precipitano due ambulanti al mercato

Precipitano due ambulanti

Due ambulanti del settimanale mercato del venerdì, a Ventimiglia, sono rimasti feriti, stamani, dopo essere caduti da un’altezza di circa due metri e mezzo, dalla ringhiera che costeggia il lungo Roya. L’incidente è stato provocato dal cedimento del pilastro in cemento della ringhiera, che ha fatto staccare il tubo in metallo, sul quale era seduti (forse solo appoggiati), ma è ancora in fase di accertamento. Sul posto il personale sanitario del 118. Accertamenti sono in corso per ricostruire l’accaduto.

