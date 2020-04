Ventimiglia: chiede 5mila euro al Comune per una caduta in strada

Richiesta di risarcimento danni

Il Comune di Ventimiglia si è costituito in giudizio, in seguito a una richiesta risarcitoria pari a 5.199 euro, presentata al Giudice di Pace di Sanremo da un pedone caduto in via Roma, il 10 maggio del 2019, a causa della pavimentazione. L’amministrazione fa presente che “l’istruttoria del sinistro è stata svolta dall’Ufficio Procedure assicurative, tramite la TPA Claims della Marsh Risk Consulting Services s.r.l., società che si è aggiudicata la gestione dei sinistri dell’Ente” e “all’esito dell’istruttoria, esaminata la documentazione, non è stata evidenziata la responsabilità dell’Ente, essendo la caduta avvenuta in pieno giorno in condizioni di visibilità ottime ed essendo evitabile assumendo un comportamento diligente”.

Leggi qui le altre notizie