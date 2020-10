Vertice del centrodestra ligure per emergenza Coronavirus e Giunta regionale

Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha incontrato nel suo ufficio di piazza De Ferrari i rappresentanti della coalizione di centrodestra per fare il punto della situazione sanità, vista l’emergenza covid, e per iniziare una discussione sulla formazione della Giunta.

All’incontro hanno partecipato il segretario regionale della Lega e deputato Edoardo Rixi con il senatore Francesco Bruzzone, il commissario regionale di Fratelli d’Italia Matteo Rosso e il delegato alle elezioni Michele Scandroglio, il coordinatore ligure di Forza Italia, Carlo Bagnasco, il coordinatore di Liguria Popolare Andrea Costa, il coordinatore della Lista Cambiamo con Toti Presidente Matteo Cozzani.

Toti aggiornagli alleati sul suo piano in sei mesi

Per quanto riguarda il primo tema, su cui la discussione si è protratta a lungo, Toti ha aggiornato gli alleati sulla situazione epidemiologica in Liguria e su come si strutturerà nei mesi a venire l’aspetto sanitario della regione. I presenti hanno convenuto in modo unanime che, in questa prima fase, sia la presidenza a guidare la sanità ligure, visto il difficile momento storico legato alla pandemia.

Fumata nera per la giunta

In merito alla composizione della giunta oggi si è discusso unicamente delle deleghe e della loro suddivisione, in modo da garantire agli assessorati piena coerenza e massima efficacia. Un nuovo incontro per portare avanti il ragionamento con i partiti della coalizione e formare quindi la Giunta regionale si svolgerà già lunedì prossimo.