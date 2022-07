Via Andrea Doria chiusa per asfaltatura

Il Comune di Taggia comunica che in data mercoledì 27 luglio a partire dalle 8.00 verranno effettuati i lavori

di asfaltatura di via Andrea Doria in centro ad Arma di Taggia.

Via Andrea Doria: l'ordinanza

Divieto di sosta su tutta la via a partire dalle 8.00 di mercoledì 27 luglio per permettere le operazioni.

La strada rimarrà quindi chiusa al traffico veicolare fino al termine dei lavori.