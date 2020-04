Video dello psicologo Roberto Ravera: Non sentiamoci soli

Il primario di Psicologia dell’Asl 1 Roberto Ravera, dopo aver letto alcune delle tante mail giunte a raccontaci@asl1.liguria.it iniziativa dell’Azienda Sanitaria Imperiese dedicata alle persone in questo difficile periodo, si è sentito di pubblicare un video messaggio per rispondere simbolicamente “a caldo” a tutti. Alcune lettere mi hanno commosso. In una situazione del genere cadono tutte le maschere e le barriere e si finisce per sentire di essere semplicemente quello che siamo: uomini in mezzo agli uomini. Non sentitevi soli”.

Il video